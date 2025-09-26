В США предъявлены обвинения бывшему директору ФБР Коми

В Соединённых Штатах предъявлены обвинения по двум уголовным статьям бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Его обвиняют в даче ложных показаний Конгрессу и воспрепятствовании правосудию. Начать уголовное преследование Коми неоднократно призывал президент Дональд Трамп, после сообщения о предъявлении обвинений он публично выразил удовлетворение.

Коми стал первым бывшим директором ФБР, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления.

Коми, помимо прочего, надзирал за расследованием о возможных связях команды Трампа с Россией. Обвинения связаны с показаниями, которые он давал на слушаниях в Сенате в 2020 году по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Коми тогда заявил, что не поручал никому передавать прессе данные о расследовании под видом анонимного источника. Впоследствии появился ряд свидетельств о том, что информация прессе передавалась с его ведома.

Коми лишился должности вскоре после избрания Трампа на первый срок в 2017 году. С тех пор Коми и Трамп резко критиковали друг друга - Трамп обвинял Коми в сговоре с его оппонентами-демократами, а бывший директор ФСБ говорил о том, что стал жертвой политических преследований, и обвинял Трампа в авторитаризме.

По предъявленным обвинениям Коми грозит до пяти лет лишения свободы, хотя на практике, как правило, по таким делам реальные сроки не назначаются. Сам Коми заявил о своей невиновности и отметил, что верит в беспристрастность суда.

Оппоненты Трампа обвиняют его в давлении на Министерство юстиции, которое выступает как сторона обвинения. Несколько дней назад президент опубликовал в соцсети Truth Social с призывом привлечь Коми и ряд других лиц к ответственности. После новости о предъявлении обвинения Трамп написал в Truth Social, что Коми "долго причинял вред нашей стране, и теперь наконец-то пришло время, когда он будет привлечен к ответственности за свои преступления против нашего народа".







