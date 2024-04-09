В США осуждены на 10 лет родители подростка, стрелявшего в школе

В США родители подростка, застрелившего четверых однокласников, осуждены во вторник к лишению свободы на 10 лет каждый. Судья в штате Мичиган выразил сожаление по поводу упущенных возможностей, которые могли бы помешать сыну-подростку завладеть оружием. Об этом сообщило агентство Associated Press.

"Эти приговоры не связаны с плохим воспитанием детей», — заявила судья округа Окленд Шерил Мэтьюз. Эти обвинительные вердикты подтверждают неоднократные действия или бездействие, которые могли бы предотвратить преступление".

Слушания в переполненном зале суда стали кульминацией процесса по делу об уголовной ответственности за стрельбу в школе других людей, кроме 15-летнего нападавшего.

Дженнифер и Джеймс Крамбли не знали, что у Итана Крамбли был пистолет в рюкзаке, когда родители подвезли его в Оксфордскую среднюю школу. Прокурорам, однако, удалось убедить присяжных в том, что родители сыграли катастрофическую роль в вооружённом инциденте.

Подросток из Мичигана получил пожизненное заключение за нападение на среднюю школу Оксфорда.

Крамбли-старший был обвинён в том, что не уследил за исчезновения из дома недавно купленного пистолета. Оба родителя вели себя безразлично к признакам ухудшения психического здоровья Итана.

30 ноября 2021 года, их сын вытащил из рюкзака пистолет и начал стрелять, убив Шиллинга, Болдуина, Тейт Майр и Хану Сент-Джулиану и ранив еще семь человек.

Николь Босолей, мать жертвы стрельбы Мэдисин Болдуин, рассказала Крамбли, что они потерпели неудачу в воспитании детей.

Адвокаты защиты стремились уберечь супругов Крамбли от тюрьмы, отмечая, что они уже провели в тюрьме почти два с половиной года после того, как не выплатили залог в размере 500 000 долларов после ареста.

Им будет зачтено время тюремного заключения, и они получат право на условно-досрочное освобождение после 10 лет заключения. Если в освобождении из тюрьмы будет отказано, их могут задержать на срок до 15 лет.

У пары были отдельные судебные процессы в суде округа Окленд, в 40 милях (64 километрах) к северу от Детройта.

Его родителей вызвали на поспешное собрание в школе, которое длилось менее 15 минут. Они не упомянули, что пистолет напоминал пистолет Sig Sauer калибра 9 мм, который Джеймс Крамбли купил всего четыре дня назад.