В США принят план модернизации инфрастуктуры стоимостью $1 трлн

Пакет предложений по модернизации автомобильных и железных дорог, аэропортов и вокзалов на сумму 1 триллион долларов в результате его принятия становится важной законодательной победой президента Джо Байдена. Проект нового закона набрал достаточно голосов для одобрения в Сенате - 69 сенаторов высказались "за", 30 - "против", сообщил "Голос Америки".

Предложенные обеими партиями инвестиции в обновление и развитие инфраструктуры, рассматриваются в США как крупнейшие за много десятилетий. Опросы показывают, что эти меры поддерживает и значительная часть гражан США, отмечают американские СМИ.

Во вторник днем президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с обращениями по поводу принятия Сенатом двухпартийной инфраструктурной сделки. Харрис заявила, что страна приблизилась к осуществлению исторических инвестиций в инфраструктуру США. Президент Байден поблагодарил сенаторов от Демократической и Республиканской партий за проделанную ими работу.

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