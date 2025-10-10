Ссылки для упрощенного доступа

В США произошел взрыв на заводе взрывчатки. Есть погибшие

Сотрудники правоохранительных органов охраняют ворота военного завода по производству взрывчатых веществ после взрыва, штат Теннесси, США, 10 октября 2025 года
Сотрудники правоохранительных органов охраняют ворота военного завода по производству взрывчатых веществ после взрыва, штат Теннесси, США, 10 октября 2025 года
В пятницу утром в американском штате Теннеси произошел взрыв на заводе Accurate Energetic Systems.

По данным правоохранительных органов, несколько человек погибли, еще несколько пропали без вести. Точное число жертв пока неизвестно. Местные СМИ пишут, что по меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести.

Взрыв произошел на предприятии Accurate Energetic Systems, расположенном примерно в 80 км к западу от города Нэшвилл, пишет агентство Reuters со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса. На сайте компании сказано, что организация разрабатывает, производит и хранит взрывчатые вещества, используемые как в оборонной промышленности, так и в коммерческих целях.

