В США прошли акции протеста против политики Трампа

В Соединённых Штатах в субботу прошли массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа и его администрации. Третья по счёту общенациональная акция под лозунгом "Нет королей", по утверждениям организаторов, стала крупнейшей за время их проведения, они говорят даже о "крупнейшей акции протеста в истории США". Всего прошли более 3 тысяч митингов и демонстраций во всех 50 штатах. Акции прошли также за пределами США в ряде крупных городов мира.

По оценкам организаторов, в акциях в общей сложности приняли участие до 8 миллионов человек.

Организаторы и участники митингов протестуют против того, что они называют авторитарными тенденциями администрации Трампа, против действий миграционной службы ICE, требования социальной справедливости, также звучали лозунги против войны с Ираном и в поддержку Палестины.

Крупнейшей акцией стала демонстрация в Миннеаполисе, штат Миннесота. В этом штате в ходе рейдов ICE минувшей зимой были убиты двое активистов - граждане США. Впоследствии рейды для выявления нелегальных иммигрантов в городе фактически были свёрнуты, что противники Трампа называют своей победой. На акцию в субботу, по оценкам, пришли десятки тыся людей, организаторы говорят о 200 тысячах. Выступили певец Брюс Спрингстин, актриса Джейн Фонда, губернатор штата Тим Уолтц и сенатор Берни Сандерс. Деяетли культуры и видные политики-демократы приняли участие в акции в Нью-Йорке.

В Белом доме заявили, что демонстрации были организованы сетями левых активистов, щедро финансируемых противниками Трампа, и что они являлись отражением "Синдрома помешательства на Трампе", а не реальных проблем.