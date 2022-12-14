Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В США пятерых россиян обвинили в закупках военных технологий

Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двум гражданам США в сговоре с целью закупок военных технологий для оборонного сектора России в обход санкций. Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе.

Как сообщает Минюст США, обвиняемые, предположительно, вступили в сговор с целью получения доступа к военной продукции американских компаний и технологиям двойного назначения для их передачи оборонному сектору России, а также для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок в нарушение санкций, введенных ранее в этом году. Кроме того, часть компонентов, которые обвиняемые незаконно закупали и экспортировали, могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых компьютерных систем и других военных приложений, говорится в сообщении Минюста США.

Среди обвиняемых — граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, которого американские власти называют офицером ФСБ. С 6 декабря он находится под арестом в Эстонии, ему грозит экстрадиция в США.

По данным Минюста США, он отправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электронику двойного назначения и военные боеприпасы, подлежащие экспортному контролю.

Все обвиняемые были связаны с компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал" из Москвы, которые, по данным американских властей, контролируются российскими спецслужбами. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG