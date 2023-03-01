Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В США рассекречен доклад с выводами о "гаванском синдроме"

Здание посольства США в Гаване

Управление директора Национальной разведки заявило, что на основании анализа имеющихся данных маловероятно, что за инцидентами стоят государства, враждебные Соединенным Штатам. Об этом сообщили "Голос Америки" и Reuters.

Расследование, проведенное американской разведкой, пришло к выводу, что "очень маловероятно", что ответственность за заболевания "гаванским синдромом", от которого пострадали американские дипломаты в разных странах, несли противники США.

Таинственный синдром, о котором впервые сообщили официальные представители США в Гаване в 2016 году, вызывает мигрень, тошноту и провалы в памяти. До настоящего времени из американских учреждений, работающих за рубежом, поступило около 1500 сообщений о случаях проявления синдрома.

Расследование проводилось сотрудниками семи разведывательных служб США. Некоторые были уверены в "маловероятности" ответственности иностранного противники, другие проявляли меньшую уверенность, третьи - низкую степень уверенности. Последние говорили о пробелах в сборе и рассмотрении одних и тех же доказательств".

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сделанные выводы не ставят под сомнение инциденты и реальные проблемы, о которых сообщали правительственные служащие США и члены их семей. Управление директора национальной разведки, заявило, что изучение инцидентов будет продолжено.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG