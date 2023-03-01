В США рассекречен доклад с выводами о "гаванском синдроме"

Управление директора Национальной разведки заявило, что на основании анализа имеющихся данных маловероятно, что за инцидентами стоят государства, враждебные Соединенным Штатам. Об этом сообщили "Голос Америки" и Reuters.

Расследование, проведенное американской разведкой, пришло к выводу, что "очень маловероятно", что ответственность за заболевания "гаванским синдромом", от которого пострадали американские дипломаты в разных странах, несли противники США.



Таинственный синдром, о котором впервые сообщили официальные представители США в Гаване в 2016 году, вызывает мигрень, тошноту и провалы в памяти. До настоящего времени из американских учреждений, работающих за рубежом, поступило около 1500 сообщений о случаях проявления синдрома.

Расследование проводилось сотрудниками семи разведывательных служб США. Некоторые были уверены в "маловероятности" ответственности иностранного противники, другие проявляли меньшую уверенность, третьи - низкую степень уверенности. Последние говорили о пробелах в сборе и рассмотрении одних и тех же доказательств".



Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сделанные выводы не ставят под сомнение инциденты и реальные проблемы, о которых сообщали правительственные служащие США и члены их семей. Управление директора национальной разведки, заявило, что изучение инцидентов будет продолжено.