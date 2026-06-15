В США разбился бомбардировщик B-52

В американском штате Калифорния разбился стратегический бомбардировщик B-52. Об этом сообщили американские СМИ, опубликовав видео горящих обломков. Сообщается, что самолёт разбился практически сразу же после взлёта с авиабазы Эдвардс и рухнул на территории аэродрома.

Объявлено о спасательной операции. Сколько человек было на борту и выжили ли пилотыы, к моменту публикации новости (23.55 мск) не сообщалось. Обычно экипаж B-52 состоит из 5 человек.

О причинах крушения пока не сообщается.

B-52 - тяжёлый дальний бомбардировщик, способный нести ядерные боеприпасы, первые подобные самолёты появились в ВВС США ещё в 1950-е годы. Несколько B-52 принимали участие в недавней кампании против Ирана.

Ранее в тот же день, 15 июня, в российской Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Сообщалось, что пилоты выжили.