В США сотрудник миграционной службы застрелил женщину

В среду в американском городе Миннеаполис сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) застрелил женщину. Федеральные власти утверждают, что это был акт самообороны, так как она пыталась сбить сотрудника ICE на машине. Мэр города отрицает эту версию.

Погибшая – 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США, у которой есть шестилетний ребёнок. В своих аккаунтах в социальных сетях Гуд описывала себя как "поэтессу и писательницу, жену и маму".

В соцсетях были опубликованы видео инцидента, на которых видно, как сотрудник ICE подходит к автомобилю, стоящему посреди дороги, требует, чтобы водитель открыл дверь, и хватается за ручку. Автомобиль начинает движение вперед, после чего другой сотрудник ICE, стоящий перед автомобилем, достает оружие и производит как минимум три выстрела в автомобиль с близкого расстояния, отпрыгивая назад. Из видео неясно, столкнулся ли автомобиль c офицером. Затем автомобиль на большой скорости врезался в две машины, припаркованные на обочине неподалеку, после чего резко остановился.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм утверждает, что Гуд на автомобиле заблокировала сотрудников ICE и отказалась уступать дорогу. "Затем она попыталась сбить сотрудника правоохранительных органов", – заявила Ноэм на пресс-конференции. Министр также утверждает, что автомобиль сбил сотрудника ICE. Ноэм охарактеризовала произошедшее как "внутренний терроризм" и сказала, что ФБР начали расследование.

На инцидент также отреагировал президент США Дональд Трамп. Он назвал женщину "профессиональной агитаторшей", которая "вела себя за рулем очень беспорядочно и оказывала сопротивление", а потом "умышленно сбила офицера ICE". "Судя по прикрепленному видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он восстанавливается в больнице", – написал Трамп. При этом из других роликов, опубликованных в соцсетях, следует, что сотрудник ICE был на ногах в течение всего инцидента.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей категорически отверг утверждение о том, что сотрудник ICE выстрелил в целях самообороны. По его словам, видеозапись стрельбы прямо противоречит этой версии.

"Они сеют хаос на наших улицах и, в данном случае, в буквальном смысле убивают людей. Поэтому они уже пытаются представить это как акт самообороны. Это был агент, безрассудно применивший силу, в результате чего кто-то погиб", – сказал Фрей.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц после стрельбы заявил, что сегодня "мы видим последствия управления, направленного на порождение страха".

"В течение нескольких недель мы предупреждали, что опасные операции администрации Трампа представляют угрозу для нашей общественной безопасности, что кто-то может пострадать", – сказал Уолц на пресс-конференции. Губернатор-демократ имел в виду рейды, которые устраивает ICE в поисках нелегальных мигрантов. Против этих рейдов устраивают протесты активисты, недовольные политикой Трампа.

Как пишет агентство Reuters, вечером в среду на месте стрельбы в Миннеаполисе появился импровизированный мемориал и собрались несколько тысяч человек. Противники Трампа призвали к протестам в ряде американских городов. Сообщается, что люди вышли на улицы в более чем 10 городах.

Ранее Министерство внутренней безопасности сообщило, что в Миннесоте проводится "крупнейшая в истории операция", в которой задействованы две тысячи сотрудников ICE. По словам Ноэм, за последние недели власти арестовали 1500 человек. Эти меры последовали за обвинениями в масштабном мошенничестве с социальными пособиями, в котором, как утверждается, замешаны сомалийские иммигранты.