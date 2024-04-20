В США умер американский философ Дэниел Деннет

В США умер американский философ и когнитивист Дэниел Деннет умер, ему было 82 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на супругу Деннета. По её словам, причиной смерти стали осложнения после заболевания лёгких.

Дэниел Деннет родился 28 марта 1942 года в Бостоне. В 1963 году он закончил Гарвардский университет. Позднее Деннет получил степень доктора философии в Оксфордском университете.

Философ работал в Клифорнийском университете. С 1971 года преподавал в Университете Тафтса, читал курсы в Гарварде, Питтсбурге, Оксфорде, парижской Высшей нормальной школе. В 2012 году во время визита в Москву выступила с лекцией на философском факультете МГУ.

С конца 1960-х годов Деннет развивал теорию сознания. Учёный считал, что вся наука базируется на объективных суждениях и эмпирических данных, которые не зависят от наблюдателя.

Философ считается одним из приверженцев так называемого нового атеизма – системы взглядов, в основе которой лежит представление о религии как о болезни современного общества, с которой следует бороться с помощью научных методов.

В 2004 году Американская гуманистическая ассоциация присвоила Деннету звание гуманиста года.

В 2007 году Даннет был удостоен премии Ричарда Докинза – ежегодной награды Атеистического альянса Америки.

В 2012 году Деннет стал лауреатом Премии Эразма. Награда вручается с 1958 года институтам и людям, внесшим значительный вклад в европейскую культуру, общественную жизнь, социальные науки.