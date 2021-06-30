В США умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался 30 июня в городе Таос, штат Нью-Мексико, в окружении своей семьи. Ему было 88 лет.



Рамсфелд занимал пост министра обороны США в республиканской администрации президентов Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего. Он руководил Пентагоном 11 сентября 2001 года, когда США подверглись террористическим нападениям с использованием пассажирских самолётов. Тогда погибли около трёх тысяч человек.

Дональд Рамсфелд руководил ответной военной операцией США в Афганистане, в результате которой было свергнуто правительство талибов, которое укрывало Усаму бин Ладена и других командиров Аль-Кайды.

Через два года Рамсфелд руководил военным вторжением США в Ирак, что привело к поимке и казни иракского президента Саддама Хусейна.

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