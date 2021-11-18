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В США умер основатель ресторана "Русский самовар" Роман Каплан

Роман Каплан в ресторане "Русский самовар", 2011 год

В США на 84-м году жизни скончался создатель нью-йоркского ресторана "Русский самовар" Роман Каплан. Об этом RTVI сообщила управляющая рестораном Влада фон Шац.

На странице ресторана в инстаграме сообщается, что Роман Каплан умер 18 ноября в больнице в Майями. Похороны пройдут в Нью-Йорке. Их дата будет объявлена позже.

Роман Каплан – литературовед и переводчик, который эмигрировал из СССР в США в 1970-х годах. В 1986 году Каплан открыл на Манхэттене ресторан "Русский самовар", совладельцами которого были Иосиф Бродский и Михаил Барышников. Ресторан стал одним из культовых мест русскоязычной Америки.

"Именитые музыканты здесь играют Баха и Скрябина. Здесь можно было встретить Сюзан Зонтаг и Нормана Мейлера, Филиппа Рота, Эрнста Неизвестного, Милоша Формана, гастролирующих кубанских казаков и гордость русского экспорта – манекенщиц и хоккеистов. Здесь пьют домашние настойки, закусывают с азартом и болтают до утра", – так писатель Александр Генис описывал "Русский самовар".

В 2018 году СМИ сообщили, что "Русский самовар" объявил себя банкротом. Согласно судебным документам, ресторан задолжал большую сумму домовладельцу. В последние годы заведением руководила Влада фон Шац, дочь Ларисы Каплан, вместе со своим сыном.

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