В США умер правозащитник Юрий Фёдоров

27 сентября в Нью-Йорке в возрасте 79 лет после тяжелой болезни умер Юрий Федоров, правозащитник, советский диссидент, в прошлом политический заключённый.

Он был одним из главных участников так называемого "самолётного дела", громкого процесса, который в 1970 году привлек широкое внимание на Западе к борьбе советских евреев за право выезда в Израиль и привел к принятию "поправки Джексона-Вэника", осусловившей нормальные торговые отношения США с Советским Союзом отменой запретов и ограничений на эмиграцию из страны.

В результате советские власти были вынуждены приоткрыть двери для эмиграции. Юрий Федоров расплатился за свой поступок 15-летним заключением в лагере особого режима.

После освобождения ему предоставили в Соединенных Штатах политическое убежище, где он создал и возглавил фонд "Благодарность", осуществлявший в течение многих лет помощь диссидентам, оказавшимся в России в бедственном положении. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал возглавлять фонд до конца жизни.