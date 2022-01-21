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В США умер создатель мультсериала "Жизнь с Луи" Луи Андерсон

Луи Андерсон

В США умер известный комик и телеведущий Луи Андерсон. Ему было 68 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Андерсон родился в 1953 году в Минессоте. В 1988 году снялся в фильме "Поездка в Америку" и его сиквеле, вышедшем в прошлом году.

Зрителю Андерсон известен как создатель мультсериала "Жизнь с Луи". Он выходил на телеканале Fox Kids в конце 1990-х годов. Сюжет основан на детстве самого Андерсена, который рос в многодетной семье.

"Жизнь с Луи" обладатель двух премий "Эмми".

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