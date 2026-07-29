В США утвердили Джея Клейтона на пост директора национальной разведки

Сенат США утвердил кандидатуру Джея Клейтона на пост директора национальной разведки (DNI). За его назначение проголосовал 51 сенатор, против – 47.

Клейтон сменит на этом посту Тулси Габбард, которая ушла в отставку в прошлом месяце. Как сообщалось ранее, она приняла решение оставить должность, чтобы быть с мужем, у которого диагностировали рак.

После голосования президент США Дональд Трамп поздравил Клейтона с назначением. "Джей исключителен во всех отношениях и отлично справится с обязанностями директора!" – написал он в соцсети Truth Social.

До назначения Клейтон работал федеральным прокурором и курировал несколько громких дел, включая начатое в отношении бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Клейтон обладает ограниченным опытом работы в разведывательной сфере, но его кандидатуру рассматривали как более предпочтительную по сравнению с исполняющим обязанности директора национальной разведки Биллом Пулте, чьё пребывание на посту сопровождалось массовыми сокращениями персонала и критикой со стороны законодателей обеих партий.

Директор национальной разведки координирует работу 18 разведывательных ведомств США и отвечает за подготовку ежедневных разведывательных сводок для президента.

Назначение Клейтона происходит на фоне продолжающейся реорганизации американского разведывательного сообщества. Критики администрации Трампа выражают обеспокоенность использованием спецслужб в политических целях, в том числе в связи с заявлениями президента о выборах 2020 года и кадровыми перестановками в разведывательных структурах.