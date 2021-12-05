В США в возрасте 98 лет скончался политик-республиканец Боб Доул

В Канзасе в возрасте 98 лет скончался американский политик-республиканец Боб Доул. Об этом сообщило издание "Нью-Йорк таймс". Он участвовал во Второй мировой войне. В Италии был тяжело ранен, три года провёл в госпиталях. Имеет боевые награды. После войны получил юридическое образование. Работал юристом.

В 1985–1996 занимал пост лидера республиканцев в Сенате. Боб Доул был кандидатом в вице-президенты США на выборах 1976 года при действовавшем президенте Джеральде Форде и в президенты США на выборах 1996 года.

Оба раза потерпел поражение от демократов. Первый раз вице-президентом был избран Уолтер Мондейл при избранном президенте Джимми Картере, второй раз – на второй срок переизбран действующий президент Билл Клинтон.

Доул стал единственным в истории представителем двух крупнейших партий, выдвинутым и в вице-президенты, и в президенты, но не избранным ни на тот, ни на другой пост.

Его жена Элизабет Доул – также деятель Республиканской партии, бывший министр транспорта и труда США, сенатор от штата Северная Каролина.