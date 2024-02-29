В США Верховный суд проведёт слушания об иммунитете Трампа

В США Верховный суд согласился провести слушания 20-х числах апреля по вопросу: имеет ли бывший президент Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования по обвинению в заговоре.

Судьи назначили слушания на неделю с 22 апреля и заявили, что разбирательство в суде первой инстанции останется замороженным. Это обеспечит, по крайней мере, промежуточную победу Трампу, говорится в публикации The New York Times.

Его судебная стратегия во всех уголовных делах, возбужденных против него, по большей части заключалась в попытках замедлить ход событий.

Ответ Верховного суда Дональду Трампу поставил судей в необычное положение, когда им пришлось решать еще один аспект судьбы бывшего президента: сможет ли Трамп предстать перед судом и если да, то как быстро. Это, в свою очередь, может повлиять на его предвыборные перспективы и, в случае его переизбрания, на его способность сорвать судебное преследование.

Выбор времени для спора был своего рода компромиссом. Джек Смит, специальный прокурор, курирующий федеральное преследование г-на Трампа, попросил суд действовать быстрее, потребовав, чтобы судьи рассмотрели дело в марте.

Трамп, напротив, попросил суд действовать в обычном обдуманном темпе и рассмотреть дело только после того, как он попросил весь апелляционный суд пересмотреть решение единогласной коллегии из трех судей Апелляционного суда США по делу.

Принимая решение о неделе, начинающейся 22 апреля, суд выбрал три последних запланированных заседания по прениям своего текущего срока полномочий и, похоже, дал понять, что его решение будет принято до окончания текущего срока полномочий, в конце июня.

Это не означает, что судебный процесс начнется сразу же, если Трамп проиграет. Предварительное разбирательство, которое в настоящее время приостановлено, сначала должно быть завершено. По некоторым приблизительным подсчетам, судебный процесс может быть отложен до конца сентября или октября, что погрузит разбирательство в самый разгар выборов.

В кратком постановлении Верховного суда говорится, что суд будет решать этот вопрос: «Пользуется ли бывший президент президентским иммунитетом от уголовного преследования за поведение, предположительно связанное с официальными действиями, во время его пребывания на посту, и если да, то в какой степени».

В своем экстренном заявлении с просьбой в Верховный суд вмешаться Трамп заявил, что коллегия апелляционного суда ошиблась, постановив, что ему могут быть предъявлены уголовные обвинения за его поведение на посту президента. В заявлении Трампа говорится, что полный иммунитет в отношении его служебного поведения необходим для разделения властей, подразумеваемого в процедурах импичмента президента и необходимого для предотвращения партийного злоупотребления системой уголовного правосудия.

"Отсутствие уголовного иммунитета за официальные действия угрожает самой способности президента нормально функционировать", — говорится в иске. "Любое решение президента по политически спорному вопросу может столкнуться с угрозой обвинения со стороны противоположной стороны после смены администрации".