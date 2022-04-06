В США возбуждено уголовное дело против бизнесмена Малофеева

Министерство юстиции США в среду выдвинуло против российского бизнесмена Константина Малофеева обвинения в нарушении санкций, введённых против России.

Как заявили в четверг прокурор Южного округа Нью-Йорка и представитель ФБР, против Малофеева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он нанял американского гражданина Джека Хэника, который работал в его проектах в России и Греции. Посредством Хэника Малофееву также удалось перевести около 10 миллионов долларов, находившихся в американском банке, в греческий банк - в нарушение санкций против Малофеева, в соответствии с которыми его активы в США должны быть заморожены.

Санкции против Малофеева, основателя "Царьград ТВ", были введены ещё в 2014 году в связи с его ролью в аннексии Крыма и конфликте в Донбассе.

Малофеева называют "православным олигархом", ему принадлежат медиа, занимающие чрезвычайно воинственную позицию по отношению к Украине. Его имя связывали с финансовой и организационной поддержкой так называемоей русской весны в 2014 году. Как напомнил представитель ФБР Майкл Дрисколл, недавно Малофеев назвал вторжение России в Украину "священной войной". Кроме того, он продолжает финансировать СМИ, поддерживающие агрессию.

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