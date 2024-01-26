В США впервые казнили осуждённого с помощью азота

В штате Алабама приговорённый к смерти заключённый впервые в истории США был казнён с помощью удушения чистым азотом. Смертный приговор в отношении 58-летнего Кеннета Юджина Смита был приведён в исполнение в тюрьме города Этмор в пятницу, 26 января. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Стив Маршалл.

На заключенного надели маску, через которую в организм начал поступать чистый азот – при попадании в легкие он вытесняет кислород, в результате чего наступает гипоксия и смерть.

Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены, в том числе Верховным судом США.

В 2022 году Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось – проводившие процедуру сотрудники не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора истёк.

Американский штат Алабама - один из трёх в США, где разрешена казнь с использованием азота.

Метод казни осудили некоторые медицинские специалисты и правозащитники. Комиссия ООН по правам человека призвала остановить исполнение приговора, заявив, что казнь путем удушения азотом может быть приравнена к пыткам и жестокому обращению в соответствии с международным правом.

Власти Алабамы напротив утверждали, что использование азотного газа для исполнения смертного приговора аналогично способу эвтаназии, применяемому по всему миру. Азот не оказывает никакого влияния на организм, а просто, как утверждают власти штата, "разбавляет" кислород, постепенно замещая его во всех живых клетках.

По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в 2022 году в США казнили 18 человек.