В США впервые командиром атомного авианосца стала женщина

В США впервые в истории военно-морских сил страны командование атомным авианосцем было возложено на женщину. В должность вступила 49- летняя уроженка города Милуоки, капитан Эми Бауэрншмидт. Об этом сообщает "Немецкая волна".

По информации онлайн-издания Task&Purpose, в 1994 году после того как женщинам была разрешена служба на борту военных кораблей, Бауэрншмидт стала одной из первых выпускниц военно-морской академии. Затем она несла службу в качестве пилота военно-морской авиации и налетала более трёх тысяч часов.

В 2016 году Бауэрншмидт была назначена старшим помощником командира авианосца Abraham Lincoln, став первой в истории женщиной на этой должности. В прошлом году она также командовала кораблём-доком San Diego.

Авианосец Abraham Lincoln находится на службе ВМС США с 1989 года. Корабль может перевозить до 85 самолетов. Команда авианосца насчитывает около пяти тысяч человек.