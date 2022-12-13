Учёным Ливерморской национальной лаборатории в США впервые удалось провести управляемую термоядерную реакцию с положительным выходом энергии. Это важный шаг на пути к управляемому термоядерному синтезу, который в будущем может стать основой дешёвой и экологически чистой энергетики.

О результатах эксперимента рассказали в прямом эфире на сайте министерства энергетики США, которому принадлежит лаборатория. В трансляции выступили министр энергетики Дженнифер Грэнхолм и её заместитель по ядерной безопасности Джилл Хруби.

Учёные работают над установками термоядерного синтеза с начала 1950-х годов. В классических ядерных реакторах для получения энергии используется реакция распада, в ходе которой из тяжёлых атомных ядер получаются более лёгкие элементы. В термоядерных установках должен, наоборот, происходить синтез более тяжелых атомных ядер из более лёгких.

Такая реакция схожа с происходящей внутри звёзд и в перспективе должна позволять получать практически неограниченную энергию. Однако для её протекания необходимо разогревать материалы до миллионов градусов и найти способ в течение долгого времени удерживать их в таком состоянии.

На это необходимо тратить энергию, и экспериментальные термоядерные установки тратят её больше, чем производят. Учёным в Ливерморе впервые удалось произвести больше, чем потратить. Это не приведёт к немедленному созданию рабочих термоядерных установок, но показывает, что их работа достижима на практике.