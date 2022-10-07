В США задержали бежавших от призыва на лодке жителей Чукотки

На острове Святого Лаврентия на Аляске задержали двух жителей Чукотки, сбежавших от службы в армии на лодке. Об этом сообщает Alaska's News Source

По данным издания, россияне высадились на острове 4 октября. Они сообщили местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке, который находится на расстоянии примерно 500 километров по морю.

Их задержали и отправили в город Гэмбелл на острове, а позже россиян переместили в крупнейший на Аляске город Анкоридж. Сейчас федеральные власти выясняют, нарушили ли россияне правила пересечения границы США и имеют ли они право находиться в стране. Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что это был единичный случай, и постоянного потока мигрантов из России не ожидается.