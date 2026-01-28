В США задержали двух россиянок, заехавших на военную базу

В США задержали двух гражданок России, заехавших на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

Задержанных передали Иммиграционной и таможенной службе США (ICE). По данным российской дипмиссии, россиянок обвинили в "несанкционированном въезде" на территорию базы. Сейчас они находятся в местном депортационном центре и ожидают возвращения на родину.

О задержании двух россиянок 26 января сообщил близкий к силовым структурам телеграм-канал Shot. По его данным, это две подруги из Самары, которые путешествовали на автомобиле по США. На территорию военной базы они заехали случайно, когда искали ближайший McDonald’s, говорится в публикации.

Живущие в США россияне рассказали Shot, что туристы периодически действительно попадают туда по ошибке из-за особенностей расположения базы: пропускной пункт находится дальше, чем въезд в Кэмп-Пендлтон.