В США жертвами снежной бури и холодов стали десятки людей

В США в результате снежной бури и холодов погибли не менее 35 человек, сообщает NBC News. Телеканал отметил, что миллионы жителей в воскресенье получили предупреждения о рисках в связи с непогодой. CNN в воскресенье утром приводил сведения о 26 погибших.

Мощный зимний шторм вызвал сильное похолодание от Великих озёр, вблизи Канады, до американо-мексиканской границы и привёл к хаосу для путешествующих в Рождество.

Власти не исключают роста числа жертв и перебоев с электричеством, которые затронут сотни тысяч жилых домов, а также множество предприятий.

По словам сотрудника Национальной метеорологической службы (NWS) Рича Отто, утром в день Рождества температуры в центральной и восточной частях США были значительно ниже среднего уровня, пишет "Голос Америки".