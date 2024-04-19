В Ставропольском крае потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

В Ставропольском крае потерпел крушение дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Как сообщили в Минобороны России, это произошло после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

В Вооружённых силах Украины заявили, что самолёт был сбит. Это первый случай с начала войны, когда украинские военные утверждают, что сбили российский стратегический бомбардировщик.

По данным российского Минобороны, трое членов экипажа успели катапультироваться и были эвакуированы. Продолжаются поиски ещё одного лётчика. Боекомплекта, как утверждает Минобороны, на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Ранее о крушении самолета на территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Тип самолета губернатор не называл.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил, что "впервые зенитные подразделения Воздушных сил" совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины "уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22". Ранее источник РБК-Украина в Главном управлении разведки заявил, что крушение российского бомбардировщика - это операция ГУР. Он уточнил, что самолёт находился в 300 км от украинской территории и ранее наносил удары по Украине.

Подробностей того, как именно мог быть сбит Ту-22М, ни Олещук, ни источник в ГУР не привели. Независимых подтверждений того, что самолёт мог быть сбит, нет.

Ту-22М3 впервые разбился во время полёта с начала войны в Украине. В прошлом году один такой самолёт был уничтожен на аэродроме, по сообщениям, после атаки украинского дрона.

12 августа 2023 года в Калининградской области разбился истребитель Су-30, члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения была названа техническая неисправность.

12 сентября в Волгоградской области упал бомбардировщик Су-24. Через неделю в Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Оба члена экипажа катапультировались, Тогда в Минобороны России также сообщали, что самолёты выполнял учебно-тренировочный полёты без боекомплекта и упали в безлюдном месте.