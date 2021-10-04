В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали работающие в США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследование рецепторов температуры и давления (прикосновения). Об этом сегодня объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

"Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему", – говорится в заявлении Нобелевского комитета.

До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нервной системе человека.

Объявлением лауреатов премий по медицине в понедельник традиционно началась Нобелевская неделя.

В ближайшие дни станут известны обладатели премии по физике, химии и литературе, 8 октября Норвежский комитет объявит обладателя премии мира, а 11 октября станет известен победитель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

Из-за пандемии лауреаты премии второй год подряд будут получать награды в тех странах, в которых живут. Денежное вознаграждение составит 10 миллионов шведских крон – более одного миллиона долларов.