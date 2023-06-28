В Стокгольме разрешили новую акцию с сожжением Корана

Стокгольмская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети. Туда вызвано полицейское подкрепление, сообщают шведские СМИ.

Разрешение на проведение акции выдано в один из главных религиозных праздников мусульман — Курбан-байрам.

Полиция в своём решении ссылается на постановление Административного суда Швеции. В начале апреля он отменил веденный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. Суд указал, что свобода собраний и демонстраций в Швеции защищены конституционно.

В конце января в Стокгольме датско-шведский ультраправый активист Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции. После этого Анкара заявила, что не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Через некоторое время переговоры двух стран продолжились, но одобрение Турции на присоединение к военному союзу Швеция пока так и не получила.