В столице Гаити вооруженные банды напали на правительственные здания

В столице Гаити Порт-о-Пренсе вооруженные группировки напали на правительственные здания и президентский дворец. Об этом сообщает ABC News.

По данным источников издания, нападение было скоординированным и быстрым: различные группы одновременно атаковали несколько правительственных зданий, включая президентский дворец и управление полиции западного департамента Гаити.

Между полицейскими и членами группировок произошли столкновения. "Мы все еще работаем над тем, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть", – сообщил телеканалу CNN источник в безопасности в Порт-о-Пренсе.

Источник ABC News также сообщил, что, по предварительным данным, было убито более десяти членов группировок, однако это число не подтверждено. О жертвах среди полицейских пока не сообщается.

Президентский дворец пустует с июля 2021 года, когда был убит президент Жовенель Моиз, отмечает ABC News. Сильное землетрясение в 2010 году разрушило большую часть комплекса, сделав большую его часть непригодной для использования. Тем не менее, дворец является символом федерального правления Гаити и круглосуточно охраняется.

Как сообщает телеканал France 24, группировки, которые уже контролируют большую часть Порт-о-Пренса, в последние дни атаковали ключевые объекты инфраструктуры, в том числе две тюрьмы, что позволило большинству из 3800 заключенных сбежать.