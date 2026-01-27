Во 2-й Восточный окружной военный суд поступило уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и госизмене в отношении капитана речного флота из Барнаула Андрея Витовтова, обратили внимание Сибирь.Реалии.

В карточке дела указано, что материалы поступили в суд 15 января, дата рассмотрения ещё не назначена. В чем состоит суть обвинений, неизвестно. Дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме. По статье об оправдании терроризма Витовтову вменяют семь эпизодов.

По данным проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", в марте 2025 году Витовтову стало известно, что против него было возбуждено уголовное дело о госизмене. Подтверждения этой информации не было.

Дело о госизмене в отношении Витовтова возбудили после дела об оправдании терроризма. Приговор по первому делу вынесли в 2024 году. Жена Витовтова Елена Камышан рассказывала журналистам, что при обысках у них в квартире изъяли "серьезную сумму" в долларах.

"Сначала хотели ему госизмену вменить – просто за тот факт, что доллары у него эти нашли. Для него это был просто способ сберечь деньги от инфляции, а они как давай придумывать: "Он донатит ВСУ! А потом они ему присылают деньги обратно на цели террористические", – говорила Камышан.

По её словам, так как ФСБ не нашла подтверждений о переводах ВСУ, от обвинений в госизмене спецслужба отказалась.

53-летнего капитана речного флота Андрея Витовтова задержали 12 декабря 2023 года на улице, у него в квартире и на складе прошли обыски. В отношении него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма за два поста в телеграм-канале "Лёд под ногами майора".

Этот канал вели Витовтов и гражданка Украины Юлия Хорина. В нем было чуть больше четырёх тысяч подписчиков.

Один из постов был посвящен писателю Захару Прилепину. Автор поста назвал его "чуть ли не главным путинским графоманом" и выразил "респект" тем, кто организовал покушение на него.

Второй пост касался атаки беспилотников на башню "Москва-Сити" в ночь на 30 июля 2023 года. В посте была фраза: "Главное, не останавливаться на достигнутом. Ведь в Москве ещё есть башни и поинтереснее".

Оба поста опубликовала Юлия Хорина, она подтверждала это в общении с журналистами. Суд отказался приобщить сведения об этом к материалам дела.

Витовтов находится под стражей с момента задержания. Родственники сообщали, что в течение первых шести месяцев ареста его держали в одиночной камере, а с июня по июль 2024 года близкие вообще не имели с ним никакой связи и не могли отправлять передачи.

В октябре 2024 года Андрея Витовтова приговорили к шести годам колонии.

"Мемориал" признал его политзаключенным.



Количество приговоров за госизмену кратно растет с первого года войны. В 2022 году были осуждены 16 человек, в 2023-м — 39, в 2024-м — уже 145. За первое полугодие 2025 года за госизмену в России осудили 105 человек, более поздние данные Верховный суд России не публиковал.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел, 2025 год стал рекордным по числу приговоров по "шпионским" статьям (госизмена, шпионаж, конфиденциальное сотрудничество с иностранцами). По таким обвинениям были осуждены 468 человек. Еще не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек уже поступили в суды. Оправдательных приговоров не было.