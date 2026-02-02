В суд поступило ходатайство об аресте журналиста Сергея Медведева

В Кунцевский районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте политолога и журналиста Радио Свобода Сергея Медведева, которого обвиняют по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает "Медиазона", которая обнаружила эту информацию на сайте московских судов.

Ранее Медведев, который живёт в Праге, был заочно приговорён в России к 10 годам лишения свободы по двум статьям - о так называемой повторной дискредитации армии и распространении фейков о ней. Поводом для преследования стали высказывания Медведева в роликах на ютуб-канале Радио Свобода, посвящённые войне в Украине, в частности катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году и гибели жителей Мариуполя.

Минюст объявил Медведева "иностранным агентом" в сентябре 2022 года. Ранее на него составлялись административные протоколы по статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Наличие двух таких протоколов может стать основанием для возбуждения уголовного дела по той же статье.

Сергей Медведев - кандидат исторических наук, политолог, журналист, писатель. До 2020 года был профессором Высшей школы экономики в Москве, сотрудничал с различными российскими СМИ. Многие годы ведёт авторскую программу "Археология" на Радио Свобода. Автор книг "Возвращение русского Левиафана" и "Война 'Сделано в России'", переведённых на многие языки, а также романа "Человек бегущий".