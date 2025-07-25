В суд поступило уголовное дело о "фейках" против участников Pussy Riot

В Басманный районный суд Москвы поступило уголовное дело о распространении "фейков" о российской армии в отношении участников группы Pussy Riot. На это обратила внимание "Медиазона".

По версии следствия, в декабре 2022 года Мария Алехина, Ольга Борисова, Диана Буркот, Тасо Плетнер и Алина Петрова опубликовали "клип на песню и текстовый комментарий", в котором говорилось об использовании российской армии "для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции". Тогда на ютуб-канале группы вышел антивоенный клип "Мама, не смотри телевизор".

Кроме того, Алехиной, Плетнер и Петровой вменяют "протестную акцию" в Мюнхене в апреле 2024 года. Утверждается, что на ней прозвучали "лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе". Как пишет "Медиазона", тогда в мюнхенской Пинакотеке современности прошел перформанс Pussy Riot.