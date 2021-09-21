В Судане предотвращена попытка переворота

В Судане предотвращена попытка военного переворота. Это утверждают власти страны.

Как сообщают западные агентства и арабские СМИ со ссылкой на представителей временной военно-гражданской администрации, управляющей Суданом после свержения авторитарного президента Омара аль-Башира, мятежники из числа военных пытались захватить ряд правительственных зданий, а также штаб-квартиры СМИ. Сообщается, в частности, о нападении на редакцию государственного радио в городе Омдурман, расположенном по соседству со столицей страны Хартумом. Сообщается, что эти нападения не увенчались успехом, а десятки военных, участвовавших в мятеже, арестованы. Пока неясно, какие именно силы стояли за попыткой переворота.

По словам очевидцев, на улицах Хартума много военной техники, в том числе танки. Очевидно, её вывели на улицы действующие власти. Они заявляют, что ситуация в стране под контролем.

Аль-Башир был свергнут военными в апреле 2019 году - этому предшествовали многотысячные демонстрации протеста. В Судане была сформирована переходная администрация с участием военных и гражданских лиц, которая должна создать условия для перехода страны к демократии.

Судан попадал в последнее время в поле зрения российских СМИ главным образом в связи с сообщениями о том, что наёмники так называемой ЧВК Вагнера используют страну как "перевалочную базу" по пути в Центральноафриканскую республику, а также в связи с переговорами о создании в Порт-Судане российского пункта снабжения ВМФ, которые в последнее время, как сообщалось, столкнулись с трудностями.