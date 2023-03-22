Свидетельница обвинения по делу Лилии Чанышевой заявила о давлении

На судебном процессе над бывшей главой штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой свидетельница обвинения заявила, что не считает деятельность подсудимой незаконной и была вынуждена подписать нужные следствию документы под угрозами.

По словам свидетельницы (называется только её имя - Анастасия), в феврале прошлого года в Уфе её фактически похитили двое полицейских и отвезли в отделение. Там с ней разговаривал сотрудник Центра по противодействию экстремизму по фамилии Ишмухаметов. Как утверждает Анастасия, он требовал от неё подписать нужные следствию документы и пытался завербовать её, предлагая ежемесячное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей. В случае отказа сотрудник угрожал девушке уголовным преследованием. В итоге Анастасия согласилась подписать бумаги, но, выйдя из отдела полиции, сразу же сообщила об этом Лилии Чанышевой.

Отмечается, что во время своего выступления свидетельница, отвечая на вопросы гособвинителя, разрыдалась, после чего в суде был объявлен перерыв.