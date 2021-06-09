В суде по делу MH17 обнародованы новые перехваты разговоров из "ДНР"

В суде Амстердама по делу гибели в небе над Донбассом малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, обнародованы новые записи переговоров, которые, как утверждается, вели сепаратисты. Они обсуждают переброску зенитно-ракетного комплекса "Бук" по контролируемой ими территории. Об этом сообщает Би-би-си.

Судя по одной из записей, накануне катастрофы один из участников разговора – глава "разведки" самопровозглашённой "ДНР" Сергей Дубинский – заявил заместителю командира батальона "Восток" ДНР Александру Семенову, что его войска несут потери и срочно нуждаются в ЗРК "Бук".

Согласно другой записи, за несколько часов до трагедии Дубинский с отставным российским офицером Олегом Пулатовым обсудили отправку "Бука" из Донецка в село Первомайское.



Еще один эпизод – переговоры, в ходе которых Дубинский дает указания представителю сепаратистов "ДНР" Леониду Харченко как следует транспортировать и охранять "Бук".

Обнародованные разговоры состоялись 16 и 17 июля 2014 года. По данным следствия, они были перехвачены Службой безопасности Украины и переданы Международной следственной группе.

В ходе заседания в среду суд отклонил показания двух свидетелей, которые ранее бежали из Снежного и в настоящее время проживают в России. Они заявили, что видели пуск из района нахождения украинских военных – со стороны населенного пункта Амвросиевка. Следственная группа указала, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров. В то же время свыше десяти свидетелей со стороны обвинения назвали иные координаты. По их данным, пуск ракеты произошел из села Первомайское – района, который находился и продолжает находиться под контролем "ДНР".