В российские военные суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации. Об этом сообщает "Медиазона", которая собрала данные с сайтов военных судов.

Решения вынесены уже по 3470 делам. Как пишет издание, с июня военные суды выносят по таким делам по 100 приговоров в неделю. Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком – такой приговор позволяет вернуть военнослужащего на фронт.

Также к ноябрю в суды поступило 317 дел о неисполнении приказа. Почти все дела по этой статье были возбуждены в Калининградской и Ростовской областях, а также в Приморском и Камчатском краях.

По более тяжелой статье о дезертирстве в суды поступило 96 дел, возбужденных после начала мобилизации.