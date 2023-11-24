В российские военные суды поступило 4121 уголовное дело о самовольном оставлении части после начала мобилизации. Об этом сообщает "Медиазона", которая собрала данные с сайтов военных судов.
Решения вынесены уже по 3470 делам. Как пишет издание, с июня военные суды выносят по таким делам по 100 приговоров в неделю. Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком – такой приговор позволяет вернуть военнослужащего на фронт.
Также к ноябрю в суды поступило 317 дел о неисполнении приказа. Почти все дела по этой статье были возбуждены в Калининградской и Ростовской областях, а также в Приморском и Камчатском краях.
По более тяжелой статье о дезертирстве в суды поступило 96 дел, возбужденных после начала мобилизации.
- Ранее Сибирь.Реалии провели аналогичное исследование, из которого выяснилось, что самый суровый приговор военнослужащему в России – мобилизованному из Сахалинской области Дмитрию Нарышкину – составил 12 лет лишения свободы за повторное оставление места службы.
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