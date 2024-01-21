В Сухуми сгорел "золотой фонд" абхазских художников

В Сухуми, в самопровозглашённой республике Абхазия, сгорел "золотой фонд" абхазских художников, сообщает "Апсныпресс".

"На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырёх тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе", — заявили в местном Минкульте.

"Пожар начался с крыши здания. По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас", — рассказал директор картинной галереи Сурам Сакания.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, в том числе Русский и Абхазский театры.

Картинная галерея в Сухуми открылась в 1963 году. Позже она была перенесена в здание Союза художников Абхазии и открыта 17 мая 1985 года — в дату перезахоронения абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе. В 1999 году для галереи было выделено другое здание, но в порядок его так и не привели.