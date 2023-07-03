В Сумах из-за попадания российского дрона по жилому дому погиб человек

В Сумах в результате попадания российского дрона-камикадзе по жилому дому погиб местный житель. Об этом сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинские СМИ опубликовали видео, которое снято одним из жителей Сум. На нём запечатлён момент попадания беспилотника по дому. Автор видео говорит, что это дрон типа "Шахед".

Сообщается, что в доме после попадания дрона начался пожар. Также были повреждены стоявшие рядом автомобили.

По информации украинских властей, всего в понедельник было четыре попадания иранскими беспилотниками "Шахед" по центру города Сумы. Ранения получили 16 местных жителей. Повреждены два жилых дома и административное здание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля Россия нанесла удар по нескольким областям Украины дронами-камиказдзе "Шахед". ВСУ отчитались о том, что сбили 13 беспилотников из 17.