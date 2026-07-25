В Сумах при ударе по "Новой почте" погибли 3 человека

Три человека погибли и несколько пострадали в результате российского удара по территории терминала логистической компании "Новая почта" в городе Сумы. Об этом сообщили в компании. Погибшие - водители, сотрудники терминала "Новой почты" не пострадали". Есть раненые, также из числа водителей.

Удар был нанесён в ночь на 25 июля. Российские военные нередко наносят удары по центрам "Новой почты", в особенности в районах недалеко от линии фронта.

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате удара российского беспилотника по Славянску в Донецкой области ночью 25 июля, об этом сообщили местные власти. Накануне в Славянске погибли 5 человек.

В Киевской области 25 июля объявлено днём траура после нанесённого накануне российского удара по территории полигона, где проходила выставка вооружений. Погибли не менее 10 человек. Около 100 пострадали. Как стало известно, среди погибших Валентина Савицкая - глава отдела международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины.