В Сумах в ходе атаки дрон попал в жилой дом; загорелся торговый центр

Российские военные в ночь на вторник атаковали Украину, использовав 58 беспилотников, говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ. "Сбито/подавлено 46 из них, зафиксировано попадание восьми ударных БПЛА в семи локациях", - отмечается в сообщении украинских военных.

В Сумах в ходе российской атаки вечером 20 июля реактивный БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом, пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, сообщили утром во вторник в украинских экстренных службах.

В службе ГСЧС Украины сообщили также о пожаре, начавшемся в Сумах в торговом центре из-за российских обстрелов. "Как только спасатели начинали тушение, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль, одно транспортное средство ГСЧС повреждено", - говорится в сообщении украинских спасателей.

Российские военные атаку на Сумы не комментировали; провоенные блогеры публиковали фото большого пожара в торговом центре "Эпицентр", отмечает Русская служба Би-би-си.

В Херсоне утром во вторник из-за удара российского беспилотника по автомобилю погибла 45-летняя сотрудница областной администрации, написал в своём телеграм-канале начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Харьковской области российские беспилотники утром 21 июля ударили по селу Рай-Оленевка, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате обстрела погибла 66-летняя женщина. Также при обстреле был поврежден частный дом.

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