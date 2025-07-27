В Сумской области беспилотник РФ атаковал автобус, трое погибших

В Сумской области Украины в воскресенье в результате удара, как сообщается, российского беспилотника по рейсовому автобусу погибли три человека, около 20 получили ранения. Об этом сообщили власти области и Сумская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, погибли женщины в возрасте 66, 74 и 78 лет.

Глава Сумской областной администрации Олег Григоров также пишет о трёх погибших, но приводит иное число раненых - пять. По его данным, автобус был атакован беспилотником в районе села Иволжанское.

Это село находится менее чем в 10 километрах к югу от линии фронта. Российские военные удар пока не комментировали.

Ещё один мирный житель погиб в воскресенье в селе Ильиновка Донецкой области, в Краматорском районе. Утверждается, что российские военные сбросили на село авиабомбу ФАБ-250, погиб 59-летний мужчина, ещё три человека ранены. Повреждены как минимум шесть частных жилых домов.