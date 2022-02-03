В Свердловской области сотрудникам МВД запретили сообщать об очередях

В Свердловской области сотрудникам полиции запретили разглашать информацию об очередях в ведомственных больницах и поликлиниках. Начальник областного управления МВД Александр Мешков дал соответствующее распоряжение после того, как издание E1.ru опубликовало фотографии очереди на первичный прием в кабинет терапевта в одном из таких учреждений. На кадрах видно, что людям не хватило место в помещении и многим из них пришлось стоять на улице.

В распоряжении руководства свердловского УМВД сказано, что оно направлено "на исключение случаев передачи" журналистам информации, которая "дискредитирует" ведомственные больницы и поликлиники. В пресс-службе УМВД заявили, что на опубликованных в СМИ фотографиях "люди стояли с соблюдением безопасной дистанции в полтора метра, поэтому подсознательно кажется, что образовалась большая очередь".

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал несколько фотографий из разных городов России, включая Екатеринбург, на которых возле больниц и поликлиник скопились большие очереди из желающих попасть на приём к врачам. СМИ связало это с резким ростом заболеваемости коронавирусом, вызванным более заразным штаммом "омикрон".

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России обновляет максимумы уже две недели подряд. В четверг было было выявлено 155 768 новых случаев заражения, госпитализированы за последние сутки 17 792 пациента. Эти цифры - рекордные с начала пандемии.