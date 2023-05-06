В Свердловской области загорелись склады с порохом

В посёлке Первомайский примерно в 80 километрах к северу от Екатеринбурга загорелись два склада с порохом, огонь угрожает ещё 18 складам, в каждом может храниться до 20 тонн взрывчатки — всего до 400 тонн. Об этом сообщил ТАСС.
Согласно сообщению властей, причиной случившегося стали лесные пожары. В городе Реж, куда входит посёлок, расположено предприятие по утилизации боеприпасов и производству промышленной взрывчатки. Власти начали эвакуацию населения.
В посёлке проживают 400 человек, людей вывозят автобусами, сообщает местное МЧС. Коснётся ли эвакуация населённых пунктов по соседству — не сообщается.
- Предприятие по утилизации боеприпасов работает в Реже с 2001 года, на территории бывшего оборонного Режевского химического завода. О его участии в производстве военной продукции не сообщалось.
- Предприятие, согласно открытым источникам, выпускает детонаторы и скваженные заряды для горных работ из военного пороха и твёрдого ракетного топлива.
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