В Светлогорске полицейского осудили за пытки бывшего милиционера

Суд в Светлогорске Калининградской области приговорил к трём годам колонии общего режима полицейского Эдуарда Калтырина за пытки электрошокером бывшего милиционера Ивана Катрия. Сотрудника МВД признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание "Новый Калининград" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. В официальном сообщении ведомства имена осужденного и потерпевшего не упоминаются.

Калтырина лишили звания майора и на 2 года запретили занимать должности в правоохранительных органах, а МВД обязали выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации. Полицейский свою вину не признал.

По версии следствия, в марте 2019 года Калтырин доставил в отдел 57-летнего Катрию, задержанного за административное правонарушение. Когда задержанный стал стучать в дверь камеры, чтобы его выпустили в туалет, полицейский вывел его в коридор и несколько раз ударил электрошокером. На теле Катрии остались кровоподтёки и ссадины.

Издание "Новый Калининград" уточняет, что в том же 2019 году Калтырин получил премию за спасение человека из тонущей машины. Глава МВД – Владимир Колокольцев – лично вручил ему государственную награду за мужество и героизм.