В Таджикистане активист получил к восемь лет по делу "Хизб ут-Тахрир"

В Таджикистане депортированного из Швеции активиста Фархода Негматова приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.

Негматова и его трех дочерей депортировали из Швеции 27 декабря 2024 года. По прилёте в Душанбе активиста задержали, а дочерей передали родственникам. Жена Негматова в настоящее время проживает в Европе.

В 2019 году семья Негматовых эмигрировала в Украину, но после начала полномасштабного российского вторжения таджикистанцы переехали в шведский Гетеборг.

"Негматов неоднократно просил там политического убежища, но ему каждый раз отказывали", — рассказал собеседник Радио Озоди.

В Таджикистане деятельность "Хизб-ут-Тахрир" была запрещена решением Верховного суда в 2001 году. Семь лет спустя "Хизб-ут-Тахрир" вошла в список экстремистских организаций, активисты которой преследуются законом.

Родственники активиста ране опровергали его связь с "Хизб-ут-Тахрир". Они утверждают, что причиной задержания Негматова стала критика властей в соцсетях и репосты видео об исламском халифате.

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