Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовные дела о массовых беспорядках после акций протеста в городе Хороге на востоке страны. Они начались 25 ноября после того, как 29-летний местный житель был застрелен милиционером во время спецоперации. Об уголовном деле сообщила ведомственная газета МВД "Конун ва чомеа" ("Закон и общество"), передаёт агентство "Азия-Плюс".

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Хорог — административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, значительная часть населения которой не таджики, а памирцы и памирские киргизы. Регион граничит сразу с тремя странами — Китаем, Киргизией и Афганистаном, на протяжении пяти лет в начале—середине 90-х годов XX века он не контролировался властями в Ташкенте.

25 числа жители региона вышли на акции протеста после убийства 29-летнего Гульбиддина Зиёбекова во время спецоперации милиции и военных. Протестующие принесли к зданию администрации Горно-Бадахшанской автономной области тело погибшего и потребовали от властей привлечь к ответственности виновных. Тогда же сотни человек собрались на акцию протеста у здания посольства Таджикистана в Москве.

На следующий день к администрации автономной области пришли тысячи жителей, которые провели у здания всю ночь. Акции протеста продолжались четыре дня. Митингующие разошлись после того, как с ними встретилось руководство области и дало обещание провести тщательное расследование случившегося.

Протестующие несколько раз вступали в противоборство с сотрудниками правоохранительных органов, сообщалось о смерти нескольких человек. С 25 ноября и 10 декабря во всём регионе был полностью отключён интернет, сейчас его до сих пор нет в Хороге. Достигнутые в ходе переговоров договоренности между протестующими и местными властями не исполняются, отмечает "Азия-Плюс".

В газете таджикского МВД говорится, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона в регионе создана оперативно-следственная группа из 20 сотрудников правоохранительных органов и шести "представителей гражданского общества". Отмечается, что в ходе протестов 12 сотрудников правоохранительных органов "подверглись нападению и получили различные травмы". При этом в новости не говорится о пострадавших среди мирного населения.