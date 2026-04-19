В Таганроге атакован завод "Атлант Аэро", где собирают беспилотники

В ночь на 19 апреля украинская армия нанесла удар ракетами и дронами по Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Таганроге три человека получили ранения.

"В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По данным издания ASTRA, речь идет о предприятии "Атлант Аэро", где производят и разрабатывают беспилотники. Об атаке на завод также сообщает украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку на "Атлант Аэро". В сообщении говорится, что этот завод "осуществляет полный цикл проектирования, производства и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа „Молния“, а также комплектующих к БПЛА „Орион“".

Это предприятие уже подвергалось атакам в январе и марте 2026 года.

Ночью атаке также подвергся Ейск Краснодарского края – обломки беспилотников упали в районе морского порта, заявил оперативный штаб региона. Возгораний, по данным властей, нет, пострадавших тоже, в трех частных домах выбило окна. При этом, как отмечает ASTRA, на снимках виден пожар.

Издание отмечает, что через Ейский морской порт ежегодно проходит от 3 до 4,5 млн тонн грузов, преимущественно зерно, уголь, нефтепродукты, а также металлы и наливные грузы. Из-за небольшой глубины Азовского моря порт принимает суда ограниченного тоннажа. Он играет важную роль в логистике Азово-Черноморского бассейна.

Минобороны России отчиталось об уничтожении и перехвате 13 украинских беспилотников в ночь на 19 апреля. По данным ведомства, их сбивали, в частности, над Белгородской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и над акваторией Азовского моря.