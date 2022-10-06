На северо-востоке Таиланда 6 октября совершено вооружённое нападение на детский сад, погибли, по предварительным данным, 34 человека, в том числе не меньше 22 детей, передаёт газета "Тайрат".
Подозреваемый — бывший сотрудник местной полиции, сообщается, что он был вооружён огнестрельным оружием и ножами. Он ворвался в здание детского сада во время тихого часа. Подозреваемый убил жену и троих своих детей и покончил с собой.
Причины произошедшего неизвестны. Сообщается, что подозреваемый был уволен из полиции из-за дела о наркотиках.
- В феврале 2020 года солдат армии Таиланда застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего захватил торговый центр, где убил ещё 26 человек. Он был застрелен полицейским спецназом.
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