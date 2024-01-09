Умер Михаил Войтенко, основатель "Морского Бюллетеня"

В Таиланде в возрасте 65 лет скончался главный редактор издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко, который в 2009 году был вынужден срочно уехать из России из-за опасений за свою жизнь. Предварительная причина смерти - инфаркт, официального подтверждения диагноза и подробностей произошедшего пока нет.

Войтенко - профессиональный моряк, один из ведущих российских экспертов по морским перевозкам. В 2009 году он первым сообщил о пропаже сухогруза Arctic Sea с 15 членами экипажа из России на борту, который, как написали позже ряд СМИ, вероятно перевозил контрабандное оружие с санкции российских властей.

В течение месяца сухогруз искали правоохранительные органы нескольких стран, в итоге он, в целости и без пострадавших, был обнаружен в 300 милях от островов Зеленого мыса. В МИД России тогда заявили, что судно Arctic Sea "никогда не терялось и о его месте всегда было известно".

Вскоре после этого Михаил Войтенко сообщил, что некие влиятельные люди в России посоветовали ему "валить из страны", поскольку "наверху" недовольны тем, что он вывел тему сухогруза Arctic Sea в публичное поле. Так Войтенко оказался в Таиланде.

СМИ отмечают, что уже находясь в эмиграции Войтенко подписал обращение "Путин должен уйти" и резко осудил вторжение российских войск в Украину.