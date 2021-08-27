В Тамбове у бывшего члена "Открытой России" провели обыск

В Тамбове у бывшего члена регионального совета "Открытой России" и активиста Андрея Полякова прошёл обыск по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Сообщается, что обыск проводили сотрудники Следственного комитета. Они изъяли у активиста телефон, компьютер и несколько книг о Великой Отечественной войне и истории. Поляков находится в статусе подозреваемого.

Дело было заведено после жалоб местного нео-сталиниста, которому не понравились посты Полякова в социальной сети о Зое Космодемьянской, приказе Иосифа Сталина "О выжженной земле" и блокаде Ленинграда. Следователи считают эти публикации распространением заведомо ложной информации.

Движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации после того, как его активистов стали преследовать по статье о связях с нежелательной организацией. Такими организациями признаны несколько зарубежных проектов бизнесмена Михаила Ходорковского, который финансировал "Открытую Россию".