В Тамбовской области с рельсов сошёл поезд с бензином, начался пожар

4 февраля в Тамбовской области на узловой станции в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда, который перевозил бензин.
"В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 (она находится в Мичуринске) в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда", – сообщает отраслевое издание "Транспорт России".
ТАСС со ссылкой на РЖД передаёт, что произошло возгорание топлива. Кадры пожара публикует телеграм-канал Astra.
Движение поездов через станцию приостановлено: через Мичуринск идут поезда на юг России и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. РЖД сообщили, что причины происшествия устанавливаются.
Позже ТАСС сообщил, что после инцидента в Кочетовке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В последние месяцы в России регулярно происходят сходы с рельсов грузовых поездов, особенно часто – на южных направлениях:
- 1 февраля в Кировской области сошел с рельсов 21 вагон грузового поезда на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги;
- в сентябре 2025 года в Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса;
- в сентябре 2025 года в Лужском районе Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 пустыми цистернами, следователи проверяли версию диверсии;
- в июне 2025 года в Прохоровском районе Белгородской области на перегоне Прохоровка – Беленихино с рельсов сошёл резервный тепловоз: на путях произошёл взрыв заложенного под рельсы взрывного устройства.