В Тамбовской области с рельсов сошёл поезд с бензином, начался пожар

4 февраля в Тамбовской области на узловой станции в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда, который перевозил бензин.

"В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 (она находится в Мичуринске) в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда", – сообщает отраслевое издание "Транспорт России".

ТАСС со ссылкой на РЖД передаёт, что произошло возгорание топлива. Кадры пожара публикует телеграм-канал Astra.

Движение поездов через станцию приостановлено: через Мичуринск идут поезда на юг России и на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. РЖД сообщили, что причины происшествия устанавливаются.

Позже ТАСС сообщил, что после инцидента в Кочетовке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В последние месяцы в России регулярно происходят сходы с рельсов грузовых поездов, особенно часто – на южных направлениях: